Bonus mamme 2024, 3.000 euro all'anno: come funziona la nuova applicazione per chiedere l'esonero dei contributi

Se sei donna, lavoratrice dipendente e mamma di due, tre o più figli il governo ha previsto delle agevolazioni per i contributi previdenziali: si tratta sostanzialmemnte di un esonero. Per fruire di questo esonero, le lavoratrici dei settori pubblico e privato possono comunicare al datore di lavoro la volontà di beneficiare del bonus ed informarlo del numero dei figli e dei codici fiscali dei figli. Vediamo come funziona e chi può usufruire di questa importante agevolazione che ricordiamo non ha limiti di reddito.