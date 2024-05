Una, Nessuna, Centomila, pagelle look: Elodie super scollata (6,5), Annalisa in reggiseno (6), Amoroso che classe (9), Noemi vince (10)

Le stelle della musica italiana si sono riunite sul palco di Una Nessuna Centomila, l’evento benefico organizzato all’Arena di Verona da Fiorella Mannoia andato in onda ieri sera su Rai1 per raccogliere fondi destinati alle strutture che aiutano le donne vittime di violenza. Occhi puntati sui look delle cantanti: da Elodie ad Annalisa ad Emma. Molte hanno puntato su outfit sexy e nude look.