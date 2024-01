Sandra Milo, il discorso commosso della figlia Deborah: «Il cinema l'ha osannata e a volte dimenticata»

Camera ardente allestita in Campidoglio oggi per dare l'ultimo saluto ed omaggio a Sandra Milo, una delle più amate attrici italiane, scomparsa ieri a Roma all'età di 90 anni.

I suoi figli, profondamente commossi, hanno voluto ringraziare il Sindaco di Roma Gualtieri e alcuni dei presenti per aver voluto abbracciare Sandra oggi. La figlia Deborah Ergas, giornalista Rai ha voluto ringraziare inoltre i colleghi e in particolare Alberto Matano de 'La vita in diretta' per aver dedicato ieri l'intera puntata a sua madre, raccontata anche nel profondo attraverso le parole di Deborah.

Il discorso commosso della figlia: «Mia madre esempio di generosità»

«Sono contenta che il Campidoglio e il Sindaco di Roma abbiano deciso di tributare questo omaggio a mia madre - dice Deborah Ergas nella dichiarazione rilasciata ai colleghi - ha pagato sempre in prima persona dei suoi errori e non si è mai vantata di nulla.

Il cinema l'ha osannata, a volte dimenticata ma sappiamo che lei ha seminato amore e generosità e se ne è andata da questo mondo senza casa di proprietà, perché ha sempre donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno».

«Mia madre ha cresciuto tre figli in assoluta solitudine, per noi è esempio infinito di dignità, indipendeza e di testa libera. Ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza sulle donne quando nessuno ne parlava, per la partità e affinché nessuno soffrisse.

Si è battuta per salvare gli animali.

E' stata una madre ma anche una donna libera e di cultura. Leggeva giornali cartacei tutte le mattine».

Deborah Ergas: «Ringrazio Matano, non ha dato la notizia per rispetto»

«Grazie a tutti voi per le parole che avete detto su di lei, sia nei programmi televisivi che sui giornali. Grazie alla mia Rai, meravigliosa azienda nella quale lavoro da 37 anni. Fatemi ringraziare Alberto Matano, il direttore del mio programma 'La vita in Diretta', che è stato un fratello, una carezza sul cuore quando lui solo sapeva di come stava mia madre e non ha mai detto una parola a nessuno, anche se è un giornalista. Alberto ha tenuto la notizia per sé e mi ha rispettata. Alberto, da oggi sei mio fratello».