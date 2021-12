Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la reazione (incredula) di Aldo Montano

«Nella casa del Gf Vip tutto può cambiare», lo ha detto più volte Adriana Volpe, opinionista del reality e ha prorpio ragione. In maniera totlmente inaspettata riscatta la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. E a fare il primo passo stavolta è stato lui. Un massaggio sensuale che ha fatto rasserenare la principessa. Dopo settimane di discussioni, insulti, nomination i due gieffini tornano ad avvicinarsi. Solo qualche giorno fa il vero e proprio scontro tra i due in cui dopo l'ennesimo comportamento di Lulù poco rispettoso, Bortuzzo non gliele ha mandate a dire. Sono volate parole grosse, smorfie eloquenti e la quasi certezza che ormai tra i due non potesse esserci più nulla. Ma era una quasi certezza, e ci sbagliavamo. Perchè sono bastati un lettino e un olio che tutto è cambiato. In realtà dopo la nomination tra i due c'era stato un chiarimento terminato in un abbraccio (gelido). Ma nessuno si asettava questo risvolto nella vicenda.

Gf Vip, massaggio hot

Dopo il bollente massaggio di Alex a Soleil che ha fatto chiacchierare per settimane i telespettatori ora arriva quello di Manuel fatto al lato B di Lucrezia che non è da meno. Un massaggio hot, ma talmente hot, tanto che lo stesso ex nuotatore ha detto che iniziava a fare troppo caldo nella casa. E mentre tutti preparavano l'albero con gli addobbi natalizi i due ragazzi si sono appartati per questo momento di intimità. Nessuno ci sta capendo più nulla e il pubblico non sta reagendo bene a tutto questo e sono tanti coloro che accusano il ragazzo di incoerenza.

La reazione di Aldo

Lulù finito il massaggio è andata da Aldo Montano a cui ha fatto sapere che Manuel è stato «top». Montano appare veramente sempre più sconcertato. «Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato»

Il commento del campione dimostra una volta ancora di quanto della discrezione Aldo abbia fatto il suo biglietto da visita e qesta è una delle doti che più sono apprezzate dello schermitore dentro e fuori la casa. Tant'è che il suo "confessionale" riceve tantissimi commenti