Fabrizio Corona, la polemica sul cast del Grande Fratello: «Avranno un nano in giardino…»

A breve ricomincerà la nuova edizione del Grande Fratello, lo show condotto da Alfonso Signorini, e già impazzano le polemiche. A lanciare le prime frecciate è Fabrizio Corona che commenta aspramente lo spoiler sul cast dei neo gieffini.

Nell’attesa della data di inizio, 11 settembre 2023, spunta online il toto nomi dei gieffini ufficiali, tra cui Giampiero Mughini, Grecia Colmenares e Alex Schwazer. L'ex re dei paparazzi non si esime da commetare.

ll commento

Nonostante i nomi non siano ancora ufficiali, ecco Corona commenta il primo papabile gieffino, Giampiero Mughini, dicendo: «Così avranno un nano per il giardino» scrive in una story Instagram. Sembra proprio che Fabrizio Corona voglia polemizzare ancor prima dell'ufficialità del cast del reality: cosa farà quando spunteranno tutti i nomi?