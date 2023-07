Fabrizio Corona, la verità su Belen e De Martino: «Si sono lasciati da sei mesi. Lui si vergogna di lei, la considera una cretina. Elio? Un tappabuchi»

Belen e Stefano al centro del gossip dell'estate 2023, ancora. Mentre per la cronaca rosa sono ormai divisi loro si trinceano in un silenzio intervallato da (poche) stories Instagram che sembrano messaggi che si scambiano. Ma nessuno sa la verità, tranne Fabrizio Corona, che dal suo canale Telegram svela interessanti dettagli. «Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente.

Belen e Stefano, la verità di Fabrizio Corona

«Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede “Quando esci, con chi esci?”, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde “Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino”».

La storia con Elio Lorenzoni

Insomma pare proprio, da quanto dice Corona (che dice che glielo abbia detto Belen) che i due non si sopportano proprio. Ora pare che Belen stia frequentando un imprenditore del nord un certo Elio Lorenzoni, è vero? «Ma chi ca**o è? Risposta: nessuno. Un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez». In fondo come specifica Fabrizio, Belen ha sempre reso noti i suoi flirt: lo ha fatto con Michele Morrone, Gianmaria Antinolfi e Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la seconda figlia Luna Marì.

De Martino, il profilo

E se di Belen si sa molto De Martino è più riservato, pare uno «lavoro, casa, lavoro, moglie, figlio e addirittura una figlia che tratta come sua, anche se di un altro». Nel suo cuore, spiega l'ex re dei paparazzi, ufficialmente due donne: «Emma, Belen e forse qualcun’altra; pare che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato al sess*, che sia fedele». Per Fabrizio Corona, l'olimpo dei conduttori televisivi è pronto ad accogliere l'ex ballerino, ma per arrivarci Stefano deve mantenere un profilo basso lontano dal gossip ecco perchè, si dice, si mostri in questo modo: ma anche lui ha «i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio, come tutti del resto».

Ecco perché sono tornati insieme

E Fabrizio Corona, che di cose dice di saperne tante, spiega anche il motivo del ritorno di fiamma tra i due. «Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto». Insomma la sentenza del "giudice" fabrizio Corona è stata data, ora vediamo se i protagonisti della vicenda, viste le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi, ci vorranno svelare la verità che solo loro sanno.