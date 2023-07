Cecilia Rodriguez a cuore aperto: «Io e Ignazio Moser vogliamo un figlio, ma non è facile. Ci stiamo provando da tempo»

Cecilia Rodriguez non è incinta. Sono mesi che i fan della sorella di Belen a ogni chilo che l'influencer mette su e a ogni story che parla d'amore postata dalla stessa brindano alla (presunta) gravidanza. Lei ha sempre puntalmente smentito e lo fa anche stavolta. Cecilia rilascia un'interista a Chi e racconta come stanno le cose: lei e Ignazio Moser, che dorebbero essere prossimi al matrimonio, non aspettano nessun bebè, ma ci stanno provando.

Cecilia Rodriguez non è incinta, le difficoltà con Ignazio per avere figli

«Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando». La sorella di Belen Rodriguez. È ero la Chechu ha preso qualhe chilo in più, lo sa anche lei, ma non è incinta: «Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti» ha precisato.

La storia d'amore

Sono sei anni che cecilia e Ignazio stanno insieme. Si sono conosciuti al Grande Fratello, lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, ma Cupido scagliò la sua freccia e loro non hanno potuto far altro che lasciarsi andare a quell'amore travolgente.

Un rapporto costruito a fatica tra crisi e litigi tenuto insieme da una forte passione, che per Cecilia va coltiata tutti i giorni: «Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo» ha spiegato. E poi l'amore si sa non è bello se non è litigarello: «Ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace».