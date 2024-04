Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo (e cosa ci sarà al suo posto). Assente un altro naufrago: nominati e sondaggi

Stop a L'Isola dei famosi 2024. Stasera in tv, giovedì 25 aprile, il reality condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras, non andrà in onda. Il programma tornerà su Canale 5 in diretta lunedì 29 aprile. Mediaset cambia il palinsesti in occasione della Festa della Liberazione.

Stop a L'Isola dei famosi, perché stasera salta la diretta: cosa va in onda al suo posto

È la prima volta che dal suo debutto di questa edizione, il reality che va in onda due volte a settimana (glunedì e giovedì) salta il suo appuntamento. Al suo posto stasera su Canale 5 alle 21,20 va in onda la commedia romanica Marry Me - Sposami della regista Kat Coiro.

Uscito nel 2023, è la storia della pop star latina Kat Valdez (Jennifer Lopez) che scopre di essere stata tradita dal suo collega e promesso sposo Bastian (Maluma). Con le nozze previste durante un mega concerto al Madison Square Garden, lei decide di vendicarsi. Si sposerà certo, ma con un altro. Uno del pubblico. Chi è lui? Charlie (Owen Wilson), padre divorziato al concerto con la figlia adolescente. Kat lo invita a salire sul palco. Il prof sfigato accetta. I due si sposano.

Nominati e sondaggi

Lunedì 29 aprile tornerà L'isola dei Famosi 2024 e scopriremo in diretta il nome del secondo eliminato.

I naufraghi finiti al televoto sono Joe, Khady, Pietro, Daniele, Rosanna e Sonny. Chi dovrà lasciare l'Honduras?

Il sondaggio di ForumFree, alla domanda Chi vuoi salvare, a ora dà i seguenti risultati:

Joe Bastianich 32,75%

Khady Gueie 18,14%

Pietro Fanelli 15,87%

Daniele Radini Tedeschi 13,35%

Rosanna Lodi 13,35%

Sonny Olumati 6,55%

Daniele Radini Tedeschi scomparso: come sta

Nel frattempo L'Isola dei Famosi 2024 continua a perdere i pezzi. Dopo l'eliminazione di Selen, l'abbandono di Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, la lunga assenza di Edoardo Franco e Aras Senol, colpiti dal Covid-19 e in quarantena in una stanza per ben 10 giorni, ma anche all’infortunio di Martina Suma e la squalifica di Francesco Benigno, nella puntata del daytime di ieri si è notata un'altra assenza.

Daniele Radini Tedeschi non c'era a Cayo Cochinos. Il naufrago è «temporaneamente assente» fanno sapere dalla produzione. Ma cosa è successo al critico d'arte? Daniele si è dovuto sottoporre ad accertamenti medici non sappiamo ancora cosa sia successo nè le sue condizioni di salute.