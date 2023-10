Oriana Marzoli, bufera sul Gf Vip spagnolo: «La produzione mi ha dato una pillola... Dopo mi girava la testa»

Oriana Marzoli sarebbe dovuta essere una delle protagoniste anche del Gran Hermano Vip (la versione spagnola del nostro Grande Fratello Vip), ma non è stato così: dopo solamente due settimane di permanenza all'interno della casa, la modella venezuelana ha deciso di abbandonare il gioco.

C'è, però, una diatriba in corso tra lei e la produzione del reality: l'influencer continua a ribadire di essere stata cacciata, mentre, gli autori del programma dicono che è stata lei a decidere di lasciare la casa. Nelle scorse ore, Oriana ha pubblicato alcune storie Instagram in cui racconta la sua verità.

Oriana Marzoli, il caso della pillola al Gran Hermano Vip

Oriana Marzoli ha postato alcuni video su Instagram in cui spiega ai suoi follower la dinamica per cui non è più all'interno della casa del Gran Hermano: «Dopo il confessionale io sono tornata in casa! Se avessi abbandonato non sarei tornata in casa con gli altri. Loro si dimenticano di come sono andate le cose? E poi c’è stata anche una pillola. Bugie e ancora bugie! Dopo quel momento in confessionale che hanno mostrato, io sono uscita a parlare con loro attraverso la porta della produzione. Poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero “nervosa e ansiosa” e dopo la conversazione ho rimesso il mio amato microfono e sono tornata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c’è l’orario che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva girare la testa. Accuse? Questa è la verità. E nel filmato si vede come stavo».

Infine, Oriana Marzoli sottolinea le differenze tra il GfVip italiano e la sua versione spagnola: «A proposito, i 5 mesi al GfVip Italia, sono stati completamente diversi. Per me quel percorso è stato bellissimo, sono arrivata in finale, la produzione, i dirigenti e il presentatore si sono congratulati con me per il bellissimo percorso che ho fatto, ho un pubblico italiano che mi adora. Queste sono le differenze con il programma spagnolo!».