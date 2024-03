Anita Olivieri, la verità sulla relazione con l'autore del Grande Fratello e la polemica con Perla Vatiero: «Neanche lo sapevo»

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più discusse all'interno della Casa del Grande Fratello.

Ha assunto il ruolo di arci nemica di Beatrice Luzzi e da allora sono state scintille e liti tra le due. La bionda romana non si è fatta scrupoli e ha sempre attaccato i suoi avversari. Il pubblico ha apprezzato questo suo ruolo antagonista adottato all'interno della Casa, tuttavia, le contraddizioni delle frasi pronunciate nei momenti in cui pensava di non essere ascoltata sono state il suo "tallone d'Achille". Il GF ascolta e guarda sempre tutto, per questo in molti hanno iniziato a nutrire il sospetto che Anita fosse stata «raccomandata» da qualcuno o che, addirittura, avesse una relazione con un autore del reality show.

Le voci sulla relazione con l'autore

Erano state molte le frasi sfuggite ad Anita sull'autore del GF con il quale avrebbe avuto una frequentazione, ma l'arrivo di Alessio Falsone avrebbe smontato tutto. A pochi giorni dalla finale, Angelica Berardi, in diretta con Ciro Petrone e Mirko Brunetti, aveva fortemente smentito le voci, dicendo: «Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa». Mentre Ciro cercava di prenderne le distanze perché «Anita è ancora dentro, noi non possiamo saperlo», Mirko sosteneva la sua amica Angelica.

Adesso che le luci della Casa si sono spente, è giunto il momento di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso e Anita Olivieri stessa ha voluto dire la sua sulla questione "autore gate".

Le parole di Anita

L'ex gieffina ha aperto un box su Instagram per rispondere alle domande da parte dei suoi follower. «Io vorrei sapere quale è il segreto del gioco...», chiede un fan e lei risponde con molta ironia «Farsi un autore, avere la mamma autrice, compagno che lavora in Mediaset, far vedere le te**e al regista. Mi pare abbastanza, no?», ripercorrendo i rumor che sono circolati maggiormente sul suo conto. Con questo commento, Anita avrebbe voluto zittire tutti questi pettegolezzi che circolano su di lei, ma in molti continuano a pensare che ci sia stato qualcosa dietro la sua lunga permanenza all'interno della casa, nonostante molti scivoloni.

I rapporti con Perla

Negli ultimi giorni sembrerebbe aver fatto notizia anche il presunto follow - non follow tra Anita Olivieri e Perla Vatiero. La bionda, da sempre amica di Perla, aveva detto che avrebbe preferito vedere un veterano vincere quest'edizione del Grande Fratello, ma la vittoria della Vatiero è stata comunque una festa per lei perché ha segnato anche la sconfitta di Beatrice Luzzi. Le due ragazze, tuttavia, non si seguono sui social (o hanno smesso di seguirsi?) e questo ha creato un po' di confusione che la Oliviero ha subito stroncato: «Ragazzi siamo usciti da poco dalla Casa, non abbiamo avuto il tempo di ragionare e capire cosa fare. Io e Perla ci siamo sentite, le ho detto che neanche sapevo che non la seguivo sui social».

Tutto bene quel che finisce bene, quindi. Eppure la risposta data in merito all'autore non era stata così diretta e puntuale...