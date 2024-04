Perla Vatiero, lutto in famiglia per la vincitrice del Gf: «Momento molto brutto: fai buon viaggio, ti amo». Cosa è successo

Perla Vatiero, negli ultimi giorni, è stata un po' assente sui social e, proprio per questo motivo, i suoi fan si sono preoccupati.

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è, infatti, sempre molto attiva su Instagram e il fatto che non postasse più simpatiche storie o video e post insieme al fidanzato Mirko Brunetti, non ha fatto presagire nulla di buono ai suoi follower che la seguono appassionatamente da quando l'hanno conosciuta a Temptation Island. Perla ha avuto a che fare con un gravissimo lutto ed è tornata sui social proprio per condividere questo momento dolorosissimo coni suoi fan.

Perla Vatiero sotto la lente del Codacons per le sponsorizzazioni sui social: «Non è giusto far finta di niente»

Il messaggio di Perla Vatiero

Perla Vatiero, nelle sue storie Instagram, ha voluto lasciare un messaggio ai suoi follower per spiegare loro il motivo della sua assenza: «Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai...».

La vincitrice del Grande Fratello, che proprio nei giorni scorsi era a Milano per lavoro, spiega cosa le è accaduto: «Sto raggiungendo la mia famiglia, ora conoscete il motivo della mia assenza. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché, purtroppo, la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia... ti amo tanto».

Perla e l'amore per la famiglia

Perla Vatiero è molto legata alla sua famiglia e, prima del Grande Fratello, lo aveva più volte spiegato anche a Temptation Island. Nella sua intervista a Verissimo, la fidanzata di Mirko Brunetti aveva dichiarato che i suoi familiari le sono sempre stati vicini in tutti i momenti della sua vita: in quelli felici e, soprattutto, in quelli più difficili.