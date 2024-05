Met Gala 2024, i nude look agli after party: Emily Ratajkowski in tanga (7), Kendall Jenner dea (10), la figlia di Will Smith indossa solo catene (5)

Se pensavate di aver già visto look memorabili al Met Gala 2024, vi sbagliate.

Perché per le star che contano i festeggiamenti non finiscono una volta arrotolato il tappeto rosso. Molti degli ospiti che hanno partecipato ieri sera alla mostra del Metropolitan Museum of Art Costume Institute, hanno proseguito la serata agli after part sparsi per New York, dove hanno festeggiato fino a notte fonda. Parola d'ordine: divertirsi e stupire. E a guardare i tanti (nude) look ci sono riusciti.

Kendall Jenner dea (10)

Non uno, ma due outfit scelti da Kendall per partecipare agli after party e, in entrambi i casi, i look hanno lasciato a bocca aperta. La supermodella ha optato per il total white: prima ha sfoggiato un corsetto angelico (con tanto di ali) di Givenchy by Alexander McQueen. Poi un meraviglioso mini abito di pizzo di Vivienne Westwood. Divina.

Emily Ratajkowski in tanga (6)

Più che un abito, Emily ha scelto di vestirsi del suo corpo statuario, visto che non ha lasciato nulla (ma proprio nulla) all'immaginazione. Con questa sottoveste velata, disegnata da McQueen durante il suo periodo da Givenchy, la top model ha sfilato con reggiseno e tanga neri a vista. Un copricostume più adatto a un pomeriggio in spiaggia che a un galà esclusivo: 6 all'outfit, dieci e lode al fisico. I sandali arrotolati di René Caovilla, poi, sono una chicca.

Janelle Monàe ipnotizza (3)

"Gli occhi a me please", sembra dire il vestito di Janelle Monáe, un minidress firmato Area. Ed effettivamente è impossibile non rimanere ipnotizzati da questa inquietante accozzaglia di maxi occhioni che, come se non bastasse, indossa anche sulle scarpe. Too much.

Dua Lipa sexy militare (8,5)

«Dobbiamo continuare a ballare», scrive la cantante sul suo profilo Instagram. E quanto spacca il look scelto da Dua Lipa per l'after party del Met Gala: top corto e pantaloni Marc Jacobs. Un sexy militare con tanto di basco, veletta, boa di pelliccia e guanti a rete.

Cardi B red passion (8,5)



Sembra pronta per esibirsi al Moulin Rouge con questo abito di Revolve Atelier che sfoggia per la festa che ha organizzato insieme al marchio e FWRD. Non c'è che dire, la cantate è una bomba sexy e sicuramente è tra le più vestite.

Willow Smith incatenata (5)



La figlia di Will Smith, 23 anni, non si lascia andare alla timidezza e scambia il suo cappotto nero esibito al Met Gala con un bikini nero ricoperto di catene dorate drappeggiate. Piccole dive crescono (e si svestono).