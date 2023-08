Vende contenuti hot (10 dollari l'uno) per aiutare Maui: il sito di raccolta fondi la blocca per «aver violato le regole»

Maui continua a lottare per la propria sopravvivenza. «Il Paese piange con voi, è al vostro fianco e farà tutto il possibile per aiutarvi». Sono state queste le parole del presidente americano Joe Biden arrivato nelle scorse ore alle Hawaii. «Cultura e tradizioni saranno rispettate durante la ricostruzione», ha assicurato Biden.

Hawaii, il peggior disastro di sempre: oltre 90 morti, mille dispersi e 5.5 miliardi di danni. Aperta un'inchiesta



Diversi cittadini Usa stanno organizzando delle raccolte fondi per aiutare l'isola hawaiana, colpita dagli incendi in questi giorni. Tra loro c'è una modella di OnlyFans che ha lanciato una campagna di crownfunding davvero «sui generis».

Ma l'atto benefico è durato solo poco tempo a causa di uno stop per la ragazza da parte della piattaforma.

«Per il bene di Maui»

Dieci dollari per ogni contenuto «hot». GoFundMe, piattaforma americana di crowdfunding a scopo di lucro che consente alle persone di raccogliere fondi, ha bloccato però bloccato la raccolta fondi della modella di OnlyFans Mariah Casillas, 22enne residente a Honolulu. L'obiettivo della modella era quello di raccogliere fondi per aiutare Maui: al costo di 10 dollari soccorso incendi — inviando ai donatori foto nude.

«Gofundme ha bloccato il mio account ma questo non mi fermerà nell'aiutare la mia gente, la mia Maui». Un portavoce GoFundMe ha detto al The Post che: «Questa raccolta fondi è stata rimossa dalla nostra piattaforma in quanto violava i nostri Termini di Servizio e tutti i donatori sono stati rimborsati».