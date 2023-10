Manila Nazzaro, chi è l'ospite di Verissimo: la partecipazione al GF, la rottura con l'ex calciatore e il nuovo compagno

Manila Nazzaro sarà protagonista insieme al suo nuovo compagno Stefano della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco principe delle interviste con la conduzione di Silvia Toffanin in onda nel weekend di Canale 5 alle 16.30.

Verissimo: dalla figlia di Albano e Romina a Michelle Hunziker, tutti gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin

Vincitrice del titolo di Miss Italia 1999, la Nazzaro sfonda come speaker radiofonica oltre a continuare a portare in scena numerosi spettacoli teatrali.

Partecipa a Temptation Island e al GF VIP, e la sua storia d'amore con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso sembra resistere...almeno pe un po'.

Biografia

Manila Nazzaro nasce a Foggia il 10 ottobre 1977. Il padre, Gianmarco, è un impiegato bancario nella città, mentre della mamma non si hanno grandi notizie. Frequenta l'Itis Notarangelo-Rosati, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti; tuttavia, non porta a termine gli studi per continuare a dedicarsi alla carriera nello spettacolo.

Partecipa a Miss Italia ben 2 volte, nel 1996 e nel 1999: vince l’edizione di quell’anno e inizia la carriera in tv.

Carriera

Nel 1999 oltre a vincere il titolo nazionale di Miss Italia, conquista anche il titolo di Miss Cinema ed il 2º posto di Miss Eleganza. Successivamente è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni. In questo periodo inizia a studiare recitazione, seguita da Isabella Del Bianco, presso il Teatro Azione di Roma.

Tra il 2000 e il 2003 si dedica al teatro e porta in scena Casa di bambola di Henrik Ibsen, Tre sorelle di Anton Čechov, Antigone di Jean Anouilh; tra il 2003 e il 2004 è la protagonista femminile de Il paradiso può attendere e l’anno dopo recita nel musical Scanzonatissimo.

Nel 2005 è la presentatrice della TV interattiva Music Box Italia e testimonial dell'Alitalia. Nel 2007 torna a recitare in teatro in Bed and Breakfaste tra il 2008 è in scena con la Compagnia del Bagaglino nello spettacolo Sex and Italy: una piccola storia d'Italia attraverso il sesso e Bellissima - Cabaret anticrisi.

Nel 2009 conduce Miss Italia Channel e l’anno successivo è inviata de La Partita del Cuore. Svolta tra il 2014 e il 2016 quando è prima inviata e poi co-conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia.



Dal 2017 conduce diversi programmi radiofonici su RTL 102.5, poi nelle edizioni 2019 e 2020 di Miss Italia figura come giurata.

L’estate 2020 la vede impegnata con il compagno Lorenzo Amoruso all’8° edizione di Temptation Island e l’anno seguente entra nel cast della 6° edizione del GF VIP.

Il 2 settembre 20211 esce la sua prima autobiografia Cintura rosa di sopravvivenza e terminata l’esperienza al GF VIP, torna su RTL 102.5 con W l’Italia.

La fine della storia con Lorenzo Amoruso e il nuovo compagno

La prima storia d’amore di cui si ha notizia è con l’ex calciatore Francesco Cozza che Manila Nazzaro sposa nel 2005: dal matrimonio nascono due figli, Nicolas e Francesco, ma la coppia si separa nel 2017 proprio quando la conduttrice scopre di avere un carcinoma all’utero che per fortuna è solo al primissimo stadio. Non solo. L’ex Miss Italia viene a conoscenza della doppia vita del marito, che porta avanti una famiglia parallela.

Poco dopo incontra Lorenzo Amoruso, anche lui ex calciatore e ora dirigente sportivo. I due partecipano a Temptation Island e resistono anche alla lontananza dovuta alla partecipazione di Manila al GF VIP. Dopo una proposta di matrimonio, arriva la gravidanza, che tuttavia non va a buon fine. Agli inizia del 2023 i due attraversano una profonda crisi e molti magazine annunciano la fine ufficiale della loro storia.

Da alcuni mesi, la Nazzaro ha rivelato la sua nuoca storia con Stefano Oradei, suo attuale compagno. Da quanto ha dichiarato, anche i figli di lei hanno subito accettato il ballerino, che ha 4 anni meno di lei.