Chi è Francesco Chiofalo, il «Lenticchio» di Temptation Island malato di tumore al cervello

di Simone Pierini

Francesco Chiofalo

Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il «Lenticchio» di. Il suo annuncio su Instagram ha sconvolto i suoi fan. Romano, 29 anni, ha iniziato la sua carriera nel mondo del rugby. Un infortunio però non gli ha permesso di proseguire il suo sogno di diventare un giocatore professionista. Di lavoro fa il personal trainer nelle palestre ed è diventato famoso per la sua partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island.Prima di entrare a far parte dei concorrenti del reality era fidanzato con Selvaggia Roma, al termine del programma i due si sono lasciati. Molto amato dal pubblico per la sua parlata romana, le sue battute e la sua autoironia, è soprannominato «Lenticchio». Per il suo fisico statuario è tra i più apprezzati dal pubblico femminile.Al termine di Temptation Island la sua popolarità sui social è decollata. Su Instagram ha superato i 600mila folllower. Per lui si parlava di una possibile partecipazione nel ruolo di «tentatore» in Temptation Island Vip o come tronista a Uomini e Donne.