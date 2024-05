Alejandro Tabilo, chi è il tennista che ha battuto Djokovic agli Internazionali: età, carriera e ranking Atp

La notizia che ha sorpreso tutti i tifosi di tennis è l'eliminazione di Novak Djokovic per mano di Alejandro Tabilo dagli Internazionali di Roma. Il gigante serbo si è arreso al gioco del cileno che ha vinto in due set col punteggio di 6-2, 6-3. Una sconfitta pesante per il numero uno al mondo della classifica Atp che ora può prepararsi al meglio per l'altro appuntamento fondamentale per la stagione: il Roland Garros. Al torneo di Parigi si deciderà la vetta del ranking del tennis, con Jannik Sinner che sta lavorando per arrivare al meglio. Intanto Tabilo, che affronterà Khachanov, si gode questo successo molto importante, arrivato a sorpresa per un tennista che aveva contro ogni pronostico.

