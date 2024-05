Cannes 2024, pagelle look: Meryl Streep divina (10), Jane Fonda intramontabile (9), Favino-Ferzetti viva l'Italia (8,5)

Si accendono i riflettori sul tappeto rosso di Cannes 2024.

Meryl Streep divina (10)

La prima sfilata precede la proiezione del francese “Le Deuxième Acte” di Quentin Dupieux. Parata di star e dive eterne hanno sfoggiato look memorabili ma non è mancato qualche scivolone. Ecco le nostre pagelle.

La croisette si inchina ai piedi di Meryl Streep, l'attrice icona di Hollywood che ha ricevuto il premio alla carriera. Glamour e chic, come solo una vera diva sa essere, ha sfoggiato un elegantissimo abito di seta bianco a portafoglio di Dior Haute Couture. Ma la vera chicca sta nei dettagli: una clutch esagonale laccata bianca, un paio di audaci scarpe paltform, entrambi bianchi, e un paio di orecchini pendenti che ciondolano dai lobi delle orecchie lasciati a vista grazie allo chignon basso. Meryl, 75 anni a giugno, ha dato una lezione di vita (oltre che di stile). «Grazie per non esservi stufati di me», ha detto ricevendo la palma d'oro di Cannes. Chapeau.

Jane Fonda eterna (9)

A guardare la carta d'identità sembra impossibile: l'intramontabile Jane, a 86 anni, sfoggia una shilouette (oltre che una classe) comune a poche. La chioma argentata con cui ha detto addio alle tinte (potessimo farlo anche noi!), fa pendant con i ricami di questa tuta nera di Elie Saab. E per ricordarci che l'età è solo un fatto anagrafico si presenta con un ruggente soprabito leopardato. I gioielli sono di Pomellato.

Camille Cottin e il Metoo (10)

Sobria ma chic, la madrina di questa edizione ha scelto un abito in velluto nero caratterizzato da una scollatura all'americana. Più che all'apparenza, l'attrice francese, femminista impegnata e fervente attivista, ha pensato alla sostanza sostendendo apertamente non solo il cinema e la poesia, ma anche il movimento Metoo con un monologo di apertura. «Cari amici vi ricordiamoche gli appuntamenti di notte nelle stanze dei produttori non fanno più parte del costume della legge di Cannes dopo l’arrivo del metoo». Applausi.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti viva l'amore (8,5)

L'Italia è rappresentata da una delle coppie più belle (e durature) del nostro cinema: Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. L’attore, ineccepibile nel suo smoking nero di Giuliva Heritage, è nella Giuria della 77esima edizione. «Mi fa piacere che il presidente della giuria del Festival di Cannes sia una donna. Sono abituato ad avere a che fare con le donne nella mia vita. Sono in maggioranza nella mia esistenza», ha detto l’attore. Ed eccola lì la sua donna, Anna Ferzetti, con cui sta da oltre 20 anni. L'attrice sfila in questo tailleur nero di paillettes super chic firmato Federica Tosi. Pantaloni a palazzo e blazer. La chicca? Il reggiseno a vista.

Il Border Collie (10)

Messi, il Border Collie di Anatomia di una caduta, il film di Justine Triet premiato lo scorso anno alla Croisette, è la prima star a sfilare sul tappeto rosso del Festival di Cannes. L'attore a quattro zampe si è prestato ai flash dei fotografi sulla Montée des Marches muovendosi con eleganza: in cima alle scale si è anche messo su due zampe, come a salutare i reporter presentier: semplicemente adorabile.

Helena Christensen dea (8)

Top model forever. Helena Christensen, 55 anni, si presenta sul red carpet con un look da dea romantica. La supermodella stupisce col fiocco tra i capelli che strizza l'occhio allo stile coquette. Incantevole il white dress col corsetto e la mantella leggera. I gioielli sono di Pomellato.

Heidi Klum pomposa (7)

Altro giro, altra top. Heidi Klum è una delle tante dive che quest'anno sceglie il rosso. Abito couture tutto drappeggi e volume di Saiid Kobeisy che dà risalto a gambe (e che gambe) e al décolleté. Una scelta forse un po' troppo pomposa.

Juliette Binoche e l'effetto bagnato (7)

Ecco un'altra signora in rosso. Juliette sfila in un lungo abito di raso con mini strascico che le sta un incanto. Unico neo la chioma pettinata all'indietro effetto bagnato che va tanto di moda ma di cui non siamo ancora convinti. Notevoli i gioielli tra i quali spicca un ear cuff, bold e molto contemporaneo.

Emanuelle Beart in incognito (6)

Va bene essere diva, ma con quegli occhiali neri e la faccia ingrugnita, Emmanuelle Béart sembra in incognito e neanche troppo felice di esserci. L'attrice sfila con un completo nero di velluto di Saint Laurant, ma un sorriso in più poteva pure indossarlo.