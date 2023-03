Angelina, il testo di "Sei perfetta": la figlia di Mango in lacrime ad Amici per la poesia di Gio Evan

Grandi emozioni nel corso della seconda puntata del serale di Amici. A regalarle, ancora una volta, Angelina Mango che ha interpretato una poesia di Gio Evan intitolata "Sei perfetta". Durante l'esibizione, parlata più che cantata, la figlia dell'indimenticabile Mango ha trattenuto a stento le lacrime.

Sia il pubblico in studio che i giudici hanno applaudito Angelina, mentre Maria De Filippi ha scherzato: «Non sei perfetta». Michele Bravi ha invece sottolineato come l'esibizione della giovane cantante sia stata «un pugno allo stomaco».

Cristiano Malgioglio, nuovo giudice di Amici (ma senza lasciare Tale e Quale)

"Sei perfetta", il testo della poesia



Sei perfetta

Sei perfetta perché sai sbagliare bene

E non hai paura di buttarti, di spaccarti il muso

Non hai paura di rialzarti, di pulirti dal sangue

Guardarti in giro, rassicurare chi ti guarda

E fare con le spalle quel verso di chi si è fatta niente

Sei perfetta non perché non fai errori

Ma perché ne fai tantissimi

Perché ci provi sempre e ci riprovi ancora e non molli mai

Testa dura, cuore morbido

Sei perfetta perché riconosci le tue cazzate

E sai chiedere scusa, sai chiedere scusa guardando negli occhi

Non ti nascondi dietro un messaggio

Tu esci fuori all'improvviso come i petali del girasole

E ti fai trovare sotto casa e consegni a domicilio le tue scuse

Sei perfetta, perfetta non significa impeccabile

Perfetta significa "per fetta"

Significa che ci hai provato così tante volte

Da essere a fette, a pezzi, distrutta, disintegrata

Che ci hai provato così tanto che ora è da stupidi mollare

Sei perfetta

Sei perfetta perché tutte le persone

Che anche per un secondo ti passano accanto

Si ritrovano all'improvviso con la voglia matta

Di lottare per i propri sogni