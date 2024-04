Angelina Mango all'Eurovision, la profezia di ben due anni fa ad Amici: cosa aveva detto Malgioglio

Angelina Mango ha recentemente trionfato al Festival di Sanremo 2024 e si appresta a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, suscitando grande entusiasmo. Questo successo sembra confermare una profezia fatta anni fa da Cristiano Malgioglio durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove lui auspicava che potesse vincere l'Eurovision. Manca sempre meno alla finale: il successo nei pre-party A poco meno di un mese di distanza dalla grande finale, che avrà luogo a Malmö l’11 maggio, il clima è carico di eccitazione e tensione. I bookmaker si contendono i favoriti mentre gli organizzatori si battono per placare gli animi infuocati. Tra i candidati più quotati figura proprio Angelina Mango, la nostra orgogliosa rappresentante, le cui gesta trionfali al Festival di Sanremo e l'entusiastica accoglienza ricevuta nei pre-party europei hanno sollevato la sua candidatura al rango di super-favorita. Il suo talento, unito al coraggio di cantare in italiano in un contesto dove l'inglese domina, ha incantato le folle di Barcellona, Madrid e persino Londra, dove i fan hanno intonato insieme i suoi brani. Sembra dunque che Angelina abbia ricevuto un caloroso benvenuto dai fan, specialmente durante le esibizioni dei suoi brani. La sua partecipazione ai pre-party ha contribuito a consolidare la sua posizione come una delle assolute favorite per la competizione finale. Photo credits: Kikapress music by Korben MKdB



