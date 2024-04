Iran, Nika Shakarami «molestata e uccisa da alcuni agenti»: la verità sulla morte della 16enne

Alla fine è emersa la (terribile) verità: la sedicenne iraniana Nika Shakarami, scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022 e ritrovata morta nove giorni dopo, è stata aggredita sessualmente e uccisa da tre uomini che lavoravano per le forze di sicurezza.

A secret document says Iran’s security forces sexually assaulted and then killed 16 yr old Nika Shakarami who vanished from an anti-regime protest in 2022



