Bonus 500 euro ed esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a ogni lavoratore, per un massimo di 800 euro al mese. Sono gli aiuti previsti nel Decreto Coesione 60 2024 per l'incentivo all’occupazione giovanile: un contributo per spingere l'imprenditorialità under 35, rivolto ai disoccupati.

Bonus 500 euro ai disoccupati

Conditio sine qua non per ottenere bonus e sgravi - come prevede il decreto legge del 7 maggio 2024 numero 60 (clicca qui per il pdf) - è l'avvio sul territorio nazionale, a partire dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di un’attività imprenditoriale che operi «nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica». Per l'avvio si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea.

Gli sgravi

Giovani (sotto i 35 anni) disoccupati che avviino dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, una start up possono chiedere - recita il decreto - per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati.

Lo sgravio può avere durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Esclusi premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il limite massimo dello sgravio è pari a 800 euro al mese per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Gli esclusi dall'esonero

L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Bonus 500 euro

I giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato l'impresa possono poi richiedere all'Inps il cosiddetto bonus 500 euro. Un contributo, spiega il decreto, per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il bonus, viene specificato, «non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Le risorse

Le risorse per lo sgravio contributivo sono limitate. Ogni anno c'è un limite di spesa.

5 milioni di euro per l’anno 2024

39,5 milioni di euro per l’anno 2025

58,8 milioni di euro per l’anno 2026

53,7 milioni di euro per l’anno 2027

19,3 milioni di euro per l’anno 2028

Per il bonus 500 euro le risorse sono: