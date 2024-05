Trump, l'ex avvocato Cohen ammette: «Ho rubato soldi alla sua holding»

Michael Cohen, l'ex avvocato di Donald Trump, ha riconosciuto al processo per il caso pornostar Stormy Daniels di aver rubato soldi alla Trump Organization, una ammissione che potrebbe intaccare la sua credibilità come testimone chiave dell'accusa. Interrogato dal difensore del tycoon, Todd Blanche, Cohen ha ammesso di aver sottratto denaro alla holding, compreso un rimborso ad una società tecnologica nel suo pacchetto di bonus e ha intascato la maggior parte dei soldi.

Trump contro Stormy Daniels, al via il processo. Il tycoon: «È un attacco all'America»

L'avvocato difensore di Trump Todd Blanche durante il processo contro la pornostar Stormy Daniels

Il controinterrogatorio

«Quindi ha rubato alla Trump Organization, giusto?», ha chiesto Blanche. «Sì», ha risposto Cohen.

L'ex legale di Trump ha detto di aver pagato in contanti circa 20 dei 50 mila dollari che la società di Trump doveva alla società tecnologica, consegnandoli in un sacchetto di carta nel suo ufficio. Ma ha tenuto il resto. E per quel pagamento gli fu rimborsato un totale di 100 mila dollari dalla Trump Organization.

La fine del processo a Trump

Si concluderà la prossima settimana il processo a Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Il giudice Juan Merchan ha detto di attendersi per martedì della prossima settimana i 'closing arguments', ossia la requisitoria dei procuratori e le arringhe della difesa.