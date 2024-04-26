Взнос за вход в Венецию, видеоруководство по регистрации и оплате до посещения города

Взнос за вход начинается. С четверга 25 апреля для посещения Венеции дневным туристам необходимо будет доказать, что они зарегистрировались на портале муниципалитета Венеции и оплатили взнос в размере 5 евро, если они не относятся к категориям, освобожденным от оплаты.

Эксперимент продлится до 14 июля, охватывая 29 дней.

Что делать? Те, кто освобожден от платы, и платящие должны зайти на сайт cda.ve.it и зарегистрироваться соответственно в разделе "Освобождения от платы" или "Оплата взноса".

Но кто освобожден от платы?

силы правопорядка

несовершеннолетние

инвалиды

студенты

работники

жители Венето

Для жителей Венеции достаточно показать удостоверение личности.

Туристы, обязанные к оплате, - это те, кто приезжает из другого региона и не ночует в местах, где уже уплачивается туристический налог.

QR-код должен быть предъявлен с 8:30 утра до 16:00. После этого исторический центр снова становится свободным.