VENEZIA - Il primo di gennaio la raccolta dei rifiuti sarà garantita esclusivamente con l’autoconferimento. Stando alla decisione di Veritas, a Venezia-Murano e Burano, gli operatori ecologici del gruppo non svolgeranno la porta a porta, limitandosi a presenziare nelle aree dove stazionano le barche. Starà quindi ai residenti uscire di casa con i propri sacchetti e conferirli, tra le 6.30 e le 8.30. Solitamente invece il netturbino suona il campanello tra le 8 e le 12, in relazione al sestiere e alla zona di passaggio delle barche. La motivazione ufficiale di Veritas è quella di non voler suonare i campanelli per non disturbare. Che però viene letta in altro modo sui social.



Effettivamente, il doversi alzare e conferire il rifiuto nella fascia oraria prestabilita è decisamente più scomodo che attendere il passaggio dell’operatore ecologico sotto casa e scendere, magari in pigiama, in un orario più tardo. C’è chi ha fatto notare che gli operatori ecologici saranno impegnati nel corso della nottata, tra “foghi” ed eventi vari. La comunicazione aziendale ricorda anche che, essendo lunedì, il calendario della differenziata prevede carta-cartone-tetrapak e non plastica o vetro. A questo, si aggiunge il fatto che il servizio tornerà regolare a partire dal giorno seguente, 2 gennaio.



PER LA STRADA

Un tema particolarmente caldo sarà quello dei conferimenti in strada, perché sarà difficile far capire cosa succederà soprattutto ai turisti. Con le tante abitazioni dedicate alle attività ricettive e un Capodanno che prevede numeri da record, sarà assai probabile che qualcuno non rispetti le regole.

Nel comunicato inviato dalla partecipata del Comune si legge anche la ricerca di attenzione a questo tema: «Lunedì 1 gennaio 2024 a Venezia, Murano e Burano la raccolta dei rifiuti sarà assicurata solo con l’autoconferimento, cioè portando i sacchetti del rifiuto residuo e di carta cartone e tetrapak in uno dei punti di raccolta, dalle 6.30 alle 8.30. Questo per non suonare i campanelli e disturbare le persone che dormono al momento del passaggio del netturbino. Il servizio tornerà regolare martedì 2 gennaio. Veritas invita a non abbandonare rifiuti in strada». Sul sito dell’azienda (https://www.gruppoveritas.it/comune/venezia-centro-e-isole/domestica-non-domestica/rifiuti/la-raccolta-dei-rifiuti-venezia#tocontent) è possibile trovare il punto più vicino per il conferimento tra i 14 di Cannaregio, 13 di Castello, 6 di Dorsoduro, San Polo e Burano, 5 di Santa Croce, Giudecca e Murano, 11 di San Marco.