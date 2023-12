Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni per Capodanno. Pioggia domenica 31, torna anche la neve. Nebbie la sera

Meteo, le previsioni del tempo in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. A quanto pare l'appuntamento con il freddo è slittato: i primi giorni del 2024 saranno ancora miti con temperature oltre la media del periodo, nonostante un tempo piu dinamico.

I metereologi de iLMeteo.it prevedono un parziale peggioramento delle condizioni meteo per San Silvestro in Italia a causa di un profondo ciclone sulle Isole Britanniche, ma il termometro non subira flessioni significative e persistenti.