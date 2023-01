Gf Vip, quella frase "amara" detta in codice da Andrea a Tavassi sull'ex Nicole Murgia

Tutti sanno che, nella casa del Grande Fratello Vip, ci sono due personaggi che hanno avuto una storia in passato. Si tratta di Andrea Maestrelli e Nicole Murgia che la scorsa estate sono stati insieme, salvo poi naufragare drammaticamente come coppia. Ebbene, Andrea ha spiegato ad Edoardo Tavassi i motivi che hanno portato a questa rottura, parlando con un apposito codice che molti telespettatori sono riusciti ad interpretare. Le rivelazioni che ne derivano sono molto drammatiche, anche perché la stessa Nicole ha confermato indirettamente le parole di Maestrelli. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com