Daniele Dal Moro in causa col Gf Vip? Ecco cosa ha svelato in una live su Twitch

Daniele Dal Moro in causa con il GfVip. A dare la notizia è proprio l'ex gieffino che si è sfogato con i suoi fan in una Live su Twitch. Approdato sulla piattaforma, ha scherzato con i fan sull'argomento sostenendo di non poter dire troppo, ma che prima o poi darò sfogo ai suoi pensieri sul tema. Dopo essere stato cancellato da Twitter per aver insultato alcuni fan suoi e della fidanzata Oriana Marzoli per aver invaso la loro privacy, Daniele Dal Moro ha deciso di raggiungere la piattaforma di live streaming per poter avere un canale diretto con cui dialogare con i suoi fan.

Ecco cosa ha detto sul caso GfVip.

Daniele Dal Moro contro il GfVip

«Bestemmie su Twitch? Per i veneti le regole sono diverse: le prime 100 sono gratis», così scherza il giovane imprenditore veneto Daniele Dal Moro. L'ex gieffino è approdato su Twitch per poter parlare con i suoi fan in maniera diretta e senza filtri. Daniele Dal Moro, ufficialmente, è stato squalificato dal GfVip per linguaggio volgare e atteggiamenti irruenti e irrispettosi tenuti la notte prima della squalifica. L'abbandono dal programma fu molto discusso dal ragazzo e dai suoi fan sui social, ma non si è mai espresso in merito, se non affermando che prima o poi avrebbe fatto chiarezza.

Le parole sul GfVip su Twitch

«Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti - afferma su Twitch Daniele Dal Moro -. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta. Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi "Prima o poi vi racconterò". Il problema è che non lo posso fare, perché, siccome sono in causa, non posso parlare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre», conclude l'ex gieffino promettendo ai fan di parlare prima o poi di quello che è accaduto.