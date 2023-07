Oriana, Giaele e Micol cacciate dal locale in Sardegna: «Rissa nel club con una vip, la venezuelana ha picchiato anche il fidanzato Daniele Dal Moro»

Caos in Costa Smeralda dove delle ex gieffine sono state cacciate da un noto locale. Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia appassionatamente insieme al Ritual assieme (pare) a Daniele Dal Moro (ex della venezuelana tutta curve e chioma bionda) e Nicole Murgia. Tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a quando, nella serata di domenica, 2 luglio, sarebbe scoppiata una feroce lite tra Oriana e Daniele (che ormai si sarebbero definitivamente lasciati, anche se il condizionale con loro è d'obbligo), che ha finito per coinvolgere anche le ex vippone e sembrerebbe esserci anche un’altra persona coinvolta, ovvero Soleil Stasi.

Oriana, Giaele e Micol, scatta la rissa in costa Smeralda

Secondo quanto riporta Deianira Marzano, esperta di gossip, Oriana e Daniele avrebbero iniziato a litigare nel bel mezzo del club proprio per Soleil. Sarebbero a quel punto intervenute le amiche di lei e sarebbe scoppiata la “rissa“. E le ex vippone sarebbero a quel punto state cacciate dal locale.

«Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra».

Presente anche Soleil (che non c'entra nulla)

Deianira specifica che «ovviamente Soleil non c’entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due chiacchiere». La notizia è stata poi ripresa anche da The Pipol che aggiunge dei dettagli. «Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà».

La lite furiosa con Chaida

Soleil era anche con Tommy Napolitano, fotografo di Sonten (linea di costume di cui Oriana è testimonial), con cui la venezuelana e Daniele hanno passato l’intera vacanza. Tommy è anche amico però di Soleil, e da quel 2 luglio per lui è arrivato l'unfollw di Oriana. A conferma di quelle che per ora sono solo voci di corridoio ci sono delle storie Instagram che testimoniano che il fotografo e Dal Moro sono rimasti al Ritual tutta la notte mentre le ragazze erano già andate via. A spengnere il gossip invece potrebbe essere un commento del locale della Costa Smeralda che su instagram ha ringraziato l'ex vippona per la sua presenza.

Le fiamme con Daniele Dal Moro

Ma Soleil cosa c'entra? Ancora non si sa, ma dall'ultimo aggiornamento social della Marzano, ci sarebbe un’altra vip coinvolta nella vicenda, Chadia Rodriguez, rapper marocchina naturalizzata italiana. Una vip che però rimane anonima avrebbe testimoniato che lo scontro sarebbe avvenuto tra Oriana e Chadia, con l’intervento di Soleil per calmare le acque. Invece Micol (da quanto si legge) faceva la spavalda e «sembrava posseduta». Dopodiché, Oriana e Daniele avrebbero avuto una forte lite, tanto che la venezuelana gli avrebbe alzato le mani. Insomma la verità non si sa e forse non si saprà mai ma quello che è certo è che per ora Daniele non vuole più saperne della sua ex fidanzata.