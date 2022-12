Gf Vip, Antonella lascia Edoardo: lui la gela. Arrivano due nuovi concorrenti: ecco chi sono. Le anticipazioni di stasera

Stasera in tv, sabato 17 dicembre, torna su Canale 5 alle 21.40 il Grande Fratello Vip. Ci riprova Mediaset a spostare dal giovedì al sabato la messa in onda del reality condotto da Alfonso Signorini che stasera dovrà vedersela con la prima finale di Ballando con le Stelle. Sarà un bella "lotta".

Gf Vip, stasera in tv: le anticipazioni

Dopo l’eliminazione di Charlie Gnocchi, che però è tornato in gioco perché aveva il biglietto del rientro, e la squalifica di Riccardo Fogli, che dopo meno di 24 ore è stato squalificato per una bestemmia, sono ben 4 i vipponi al televoto stasera al Gf Vip. Il pubblico tramite il televoto dovrà decidere chi mandare diretto in nomination per la prossima settimana e chi rendere immune. La decisione è tra Attilio Romita, che ha fatto discutere per le sue parole su Sarah Altobello, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, e Sarah stessa, che non ha convinto.

Edoardo e Antonella si sono lasciati

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. Proprio su quel divano su cui i due ragazzi si erano scambiati baci e abbracci ieri c'è stato l'addio. «Sento che mi hai mancato di rispetto. Io preferisco per ora che ognuno stia dalla sua parte. Quindi sei solo, fai il tuo percorso e nulla, volevo dirti questo». E Donnamaria di tutta risposta ha gelato Antonella con un «Siamo perfettamente d'accordo». Stasera ai due vipponi sarà dedicato un bel blocco del programma.

Antonino e Ginevra: cosa succede?

Ma se due si lasciano ce ne sono due che si sono ritrovati e parliamo di Antonino Spinalbese e di Ginevra Lamborghini: ormai sono sempre piu' complici e questa settimana che la sorella di Elettra ha passato nella casa è servita a far schiarire le idee a entrambi, o forse no.

Nuovi ingressi

Pare inoltre che stasera ci saranno dei nuovi ingressi: Alfonso Signorini, padrone indiscusso della trasmissione, in diretta a Casa Pipol ha dato qualche anticipazione e ha confermato l’ingresso di nuovi vipponi, che andranno sicuramente a far vacillare, con la loro presenza, gli equilibri già precari della casa.

«Io di solito non mollo un cecio, nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese, assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero». Ora i telespettatori si stanno chiedendo chi saranno questi nuovi vipponi. Tra i nomi quelli di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Ma ancora non sappiamo se e quando varcheranno la porta rossa.