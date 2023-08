La Francia spenderà 200 milioni per distruggere il vino: se ne produce troppo

Il governo francese destinerà 200 milioni di euro (con un fondo iniziale dell'Unione Europea di 160 milioni) per affrontare il problema dell'eccesso di produzione di vino nel Paese. La sovrapproduzione è stata causata da una serie di fattori, tra cui cambiamenti nelle abitudini di consumo, la crisi economica e il calo della domanda. Ma anche con le persone che si sono sempre più avvicinate al mondo della birra artigianale. Questa sovrapproduzione ha portato a una diminuzione dei prezzi e a difficoltà finanziarie per molti produttori di vino, specialmente nelle regioni vinicole di Bordeaux e Linguadoca. La maggior parte dei fondi verrà utilizzata per acquistare le scorte in eccesso e il vino eccedente verrà distrutto e trasformato in alcol utilizzabile in prodotti non alimentari. Il ministero dell'Agricoltura ha anche parlato anche dei fondi che serviranno a incentivare i viticoltori per diversificare la loro produzione, ad esempio passando alla coltivazione di olive. Il ministro dell'Agricoltura, Marc Fesneau, ha spiegato che l'obiettivo è fermare la caduta dei prezzi del vino e aiutare i produttori a trovare nuove fonti di reddito, ma ha anche sottolineato l'importanza dell'adattamento ai cambiamenti dei consumatori e dell'industria del vino che guarda al futuro. I dati della Commissione Europea mostrano una diminuzione del consumo di vino in diversi paesi europei nel 2023, mentre la produzione di vino è aumentata. Questa situazione ha colpito principalmente i produttori di vini rossi e rosati in Francia, Spagna e Portogallo.