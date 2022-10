Padova. Il liutaio Roberto Lanaro: «Ecco come guarisco i violini». Il video

La sua piccola bottega in via Belzoni si nota appena, ma il suo lavoro è conosciuto ben oltre i confini nazionali. Roberto Lanaro, liutaio da cinquant’anni, ha ereditato la passione e la profonda conoscenza del mestiere dal padre Luigi, portando avanti una tradizione antica di cui è ormai tra i pochi maestri al mondo. Tra le sue mani sono passati preziosi violini antichi di secoli: come un premuroso dottore (non a caso, un’altra passione giovanile era la medicina) li ha auscultati, visitati e curati, restituendoli alla vita.