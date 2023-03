GORGO AL MONTICANO - Mazzi di fiori e messaggi sul platano contro cui si è accartocciata la Bmw ed hanno perso la vita Barbara Brotto e Eralda Spahillari, 17 e 19 anni. La tragedia si è conumata nella notte tra sabato e domenica. Appesa ad un filo la vita del 19enne che guidava l'auto: il giovane è ora in coma all'ospedale. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche un quarto ragazzo.