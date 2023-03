GORGO (TREVISO) - Barbara Brotto e la paura della velocità. L’aveva raccontata su TikTok, con alcuni video in cui chiedeva al suo ragazzo di andare piano e stare attento quando andavano in macchina o in moto. I post sono di un anno fa e a riguardarli oggi suonano come un tremendo presagio. Lei, che in quei “cartoni animati” fai da te mostrava i bisticci stradali di coppia, è morta contro un platano a 140 all’ora. Stavolta non era il suo ragazzo a guidare. Ma chissà cosa avrà pensato mentre l’amico 19enne sfrecciava sorpassando l’altra auto. Nel video social, un anno fa descriveva una situazione spaventosamente simile: «Non serve che corri» diceva al fidanzato che invece superava puntualmente. Anche in moto stesse raccomandazioni: «Vai piano che ho paura». Nei video c’è sempre il lieto fine, con la coppia che si riappacifica a suon di baci. Sabato invece il finale peggiore.