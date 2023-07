Le 46 modelle-"guerriere" sfilano più forti anche del maltempo: «Una magia»

VOLPAGO DEL MONTELLO - Non si sono lasciate intimidire certo dal maltempo le 46 donne dai 23 ai 79 anni che ieri sera (sabato 1. luglio) hanno sfilato per la 5 edizione de “La Forza in Passerella” evento itinerante che vede come protagoniste donne che hanno affrontato o stanno ancora vivendo il percorso oncologico. Nonostante il maltempo non abbia risparmiato la manifestazione, l'energia e il coraggio, hanno illuminato la passerella a Villa Gasparini Loredan di Venegazzù. In una singola, ma splendida uscita, queste donne hanno regalato un'anteprima di ciò che sarà presentato nelle prossime settimane, dimostrando una determinazione senza pari. L'evento, ha accolto oltre 400 persone, incantate dall'entusiasmo delle modelle speciali che si erano preparate con cura per settimane.

«Abbiamo atteso a lungo la nostra serata, abbiamo condiviso ore di attesa tra chiacchiere, tensioni, risate, cibo, sorprese...e nonostante la pioggia ci abbia rubato qualcosa, la condivisione di questo tempo, così particolare, resterà a lungo come un dono speciale» dicono le modelle.

La sfilata è stata accompagnata dalle note toccanti di "Ricordati di Vivere" di Jovanotti, magistralmente eseguita dalla cantante trevigiana Alessandra Panizzo.

Significativo il supporto offerto da sei comuni del Montello: Volpago, Trevignano, Montebelluna, Nervesa, Crocetta e Giavera, rappresentati ieri anche dal sindaco ospitante Paolo Guizzo.