Al Passo San Boldo è tornato lo Sliderking. A correre anche due bimbi

PASSO SAN BOLDO (TREVISO) - Back to Sliderking al Passo San Boldo. Un ritorno in formula soft questo fine settimana del 15 e del 16 ottobre con la corsa e il ricordo di Alessandro Sartor, Stefano D'Agostin e di "Cico", scomparso recentemente. Ricordati anche Alessandro Nocentini (direttore gara per Sliderking nel 2018) e "Icia", un rider scomparso per malattia. Presenti corridori da Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Spagna, Austria e Svizzera oltre ai piloti italiani. Hanno partecipato assieme ai genitori anche i piccoli Martin Vaszilko (5anni) e Alexander Fedato (8 anni), i più giovani di tutta la competizione. Immancabile anche la presenza della giunta comunale con il sindaco Cristina Da Soller e i consiglieri.