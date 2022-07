Nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 luglio è arrivato il trasporto eccezionale che ha portato la prima delle due gru nell'area di cantiere della nuova pediatria a Padova. Per dare un'idea della complessità del cantiere solo per far arrivare la gru è stata cambiata temporaneamente la viabilità esterna e interna all’ospedale, spostando per tutta la notte l’accesso del pronto soccorso ostetrico, all’ingresso della clinica ostetrica.