SPINEA - Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, presidente del partito Coraggio Italia e imprenditore, compare nell'elenco di circa 800 accessi, tra cui molti politici e imprenditori, che secondo la Procura di Perugia, sarebbero stati effettuati in modo illegale. Nel suo caso la citazione è datata 2021 ed è riferita a Sos - segnalazioni di operazioni sospette - utilizzate in articoli del quotidiano "Domani". In un incontro a Spinea, oggi, 5 marzo 2023, Luigi Brugnaro parte all'attacco: «Qui le informazioni sono state costruite. C'è un piano gravissimo per delegittimare le persone, un piano costruito e architettato apposta. La campagna contro di me era partita anche prima, poi quando ho fondato Coraggio Italia è scattata un'ulteriore campagna di delegittimazione. Siamo in presenza, senza dubbio, di un piano preordinato. Oltretutto, le informazioni su di me riguardavano solo la campagna elettorale, ma erano tutte rendicontate regolarmente e pubbliche».

