TREVISO - Canale Piavesella "imbiancato": il punto con l'assessore Manera. Individuata l'azienda da cui è uscita la schiuma di sapone bianca che ha invaso il corso d'acqua arrivando anche al Sile. «Visto il caso, per quanto riguarda le indagini in corso siamo in stretto contatto con il Comune di Villorba e l’Arpav per capire cosa possa essere successo e se ci siano o meno responsabilità», sottolinea Manera. Dai primi rilievi Arpav non sarebbero emersi problemi di inquinamento e, tra le ipotesi residuali al vaglio, c’è anche quella della inflorescenza delle alghe del canale che, essendoci poca acqua, potrebbero essere state portate a valle creando quella schiuma.

Video intervista di Brando Fioravanzi