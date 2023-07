Si trova davanti Natasha Stefanenko e resta senza parole. La sorpresa dell'attrice a una fan di Piano d'Arta

TOLMEZZO - Weekend carnico per l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, che lo scorso venerdì era a Tolmezzo per presentare il suo libro “Ritorno nella città senza nome” in occasione della rassegna letteraria “Vie dei libri”. Durante il suo breve soggiorno in Friuli l’attrice ha avuto modo di visitare Piano d’Arta, dove è stata subito riconosciuta da una residente della zona, Sabrina, che le ha chiesto di venire a conoscere la mamma, sua grande fan.

L'incontro di Natasha con Sabrina e la mamma

«Chê biele zovine che e je a la television, Natasha Stefanenko» è il grido con il quale la figlia richiama l’attenzione della mamma, frattanto impegnata nei lavori di giardinaggio.

Tolmezzo? «Ho sbagliato, siamo a Piano d'Arta»

Un simpatico siparietto postato dalla stessa Stefanenko sulle sue storie Instagram. Colta di sorpresa e nel bel mezzo delle faccende domestiche, l’anziana non sembra subito convinta di avere a casa proprio l’attrice del grande schermo, ma la figlia insiste: «Sì che ti conosce, dai, e à lavorât cun Frizzi a la Rai». Infatti a risvegliare la memoria dell’anziana è soprattutto il nome di Fabrizio Frizzi, con cui Natasha lavorò nella trasmissione Rai “Per tutta la vita?”. Tra la confusione e l’incredulità, quando la signora si accorge di avere davanti a lei l’alta e bella Natasha Stefanenko, finora vista solo in televisione, resta senza parole. Sono gli occhi a disegnare e far parlare il suo stupore.

La scenetta tutta friulana continua con Natasha, che chiede perdono per aver erroneamente detto di essere a Tolmezzo. A supportarla è sempre Sabrina, che le spiega: «A Tolmezzo ci devi andare con la macchina, saranno 12 chilometri», riportando l’attrice sulla giusta strada, quella di Piano d’Arta.