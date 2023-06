PADOVA - Gli studenti padovani appena usciti dalla prima prova di italiano raccontano le loro impressioni: davanti al Tito Livio, al Calvi e al Nievo dicono di essere stati molti sorpresi di trovare Quasimodo come poeta di riferimento per la prima tipologia, molti non l'hanno infatti trattato nel programma.

Piaciuta invece la proposta su un testo di Piero Angela che trattava dell'importanza delle materie umanistiche nell'economia e nell'innovazione.

video di Marco Miazzo