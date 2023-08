MARENO DI PIAVE - Il presidente Confcommercio Treviso, Federico Capraro, e il vice presidente gruppo vinicolo Confindustria Veneto Est, Settimo Pizzolato, spiegano come il prodotto sia stato preservato nonostante i recenti momenti di difficoltà: «Abbiamo fatto fronte alla carenza di energia, gas, vetro e carta sviluppando il mercato all'estero» afferma Pizzolato.

«Siamo più bravi a fare che a comunicare - sottolinea invece Capraro - ma per far scoprire le nostre eccellenze abbiamo sfruttato il passaparola anche con i social».

Così agricoltori ed imprenditori vitivinicoli si sono ritrovati ieri sera, ospitati a Mareno di Piave all'auditorium Conti Agosti, con lo sguardo rivolto al cielo. Il meteo avverso preoccupa non poco per la grandine ed il forte vento che atterra i vigneti. Il comparto tuttavia sta mostrando forte impegno nel reagire. Lo sblocco della riserva vendemmiale si è rivelato provvidenziale per il “sistema Prosecco”.