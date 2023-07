Squalo nuota vicino ad un sup, paura per una donna. «È vicino a te»

Attimi di terrore in Flordia. Quando uno squalo ha nuotato accanto a una coppia sul Sup. Si vede la pinna che sfiora la tavola dove la donna sta remando. Poi l'arrivo verso la barca, dove si avvicina e viene tratta in salvo. Ma un'altra persona si trova invece ancora in acqua. Lo squalo si avvicina. Paura. Poi tutto va per il meglio.

Gabriel Barajas e Malea Tribble stavano remando dalla Florida alle Bahamas, un viaggio di 80 miglia, per raccogliere fondi per la consapevolezza della fibrosi cistica. Ma l'incontro ravvicinato li ha paralizzati.

