Il padre di Mikele torna dall'ospedale, via vai di parenti nella casa del ragazzo alla guida della Bmw

servizio di Giulia Soligon

Un via vai di parenti e amici a Pravisdomini, in provincia di Pordenone, nella casa dei genitori di Mikele Tatani, uno dei due ragazzi sopravvissuti al tremendo incidente che a mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 marzo è costato la vita a Barbara Brotto, 17 anni di Oderzo, ed Eralda Spahillari, 19enne di origini albanesi ma residente a Ponte di Piave. Nell'incidente è rimasto ferito un altro ragazzo Daniel Castelli, 18enne di Motta di Livenza. E alla guida della Bmw che si è schiantata contro un albero c'era proprio Mikele Tatani, indagato per omicidio stradale.