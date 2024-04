TREVISO - «Lo stigma sull’Hiv non esiste. Nel senso che esiste per le persone che non lo conoscono, ma possono sempre chiedere informazioni e noi gliele diamo volentieri». Elena di Cioccio ha fatto il suo coming out durante una puntata de Le Iene. Conduttrice televisiva, inviata del programma di Italia 1, speaker radiofonica, attrice ma anche scrittrice, ha rivelato di avere l’Hiv da 22 anni. Oggi, giovedì 11 aprile 2024, nella sala Coletti del museo di Santa Caterina, si è raccontata attraverso il suo libro “Cattivo sangue”.

L’evento, promosso da Anlaids Treviso con il patrocinio del Comune e della commissione per le pari opportunità - rientra nel progetto “S come Stigma” che, in questo primo incontro culturale, ha affrontato il tema “Stigma e malattia: il caso dell’Hiv nel contesto sociale”. L’autrice ha conversato con Sebastiano Bazzichetto, docente e ricercatore dell’Università di Padova e la IB International School del Collegio Vescovile Pio X.