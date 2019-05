Ingrosso di marijuana in casa: sequestrati 5 kg, due nigeriani arrestati

di Luca Pozza

VICENZA -dellacontro laoperante nel capoluogo berico, che nelle settimane scorse aveva portato all'arresto di due corrieri, appena giunti in città con un treno, con un ingente quantitativo (circa 15 kg suddivisa in vari sacchetti) di marijuana. Il nuovo blitz, compiuto congiuntamente da, ha portato ieri all'arresto di due nigeriani e al sequestro complessivo di circa 5 kg di droga. Alla fine le manette sono scattate per Rowland Eloh, 33 anni, e per Emanuel Enerega, 41enne, entrambi irregolari.Gli agenti berici, da qualche giorno, stavano monitorando l'e una palazzina nel quartiere di San Pio X. Proprio qui, ieri pomeriggio, hanno notato Enerega entrare nell'edificio con uno zainetto, quasi sicuramente vuoto che, all'uscita, risultava pieno. L'uomo è quindi salito su un taxi (risultato poi essere abusivo), che è stato fermato poco dopo, in viale della Pace. All'interno dello zaino è stato trovato circa chilo di stupefacente già pronto per essere venduta sul mercato.Nel frattempo è scattato il, affittato da Eloh, da anni residente in quell'abitazione: qui i poliziotti hanno trovato altri 4,5 kg di marijuana, che se venduta sul mercato di Campo Marzo avrebbe fruttato 35-40 mila euro.