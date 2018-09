Giovane donna abbraccia 79enne, sparisce Rolex da 10 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo caso di, nel caso un prezioso, da parte di una giovane “affettuosa” donna ai danni di un anziano. Verso le 10.30 di martedì un 79enne a passeggio da solo lungo via Mariano Rumor, davanti all’entrata di parco Querini, è stato avvicinato da una giovane donna, forse nomade, che con accento dell'est ha chiesto un aiuto per trovare un lavoro. E subito ha abbracciato l’anziano bloccando le braccia, un ciclista di passaggio notando l'imbarazzo dell'uomo ha gridato alla dona di lasciarlo, così ha fatto ed è entrata nel parco per dileguarsi in fretta. Poco dopo l’anziano ha scoperto il furto del rolex e il ciclista ha cercato di rintracciare la ladra, senza esito. Il derubato ha chiamato il 113 e denunciato il fatto.