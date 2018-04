Sorpreso ubriaco e senza patente su uno scooter rubato: multato di 6 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - In questi ultimi giorni di caldo estivo la polizia locale hasul territorio i controlli perfuori dai pubblici esercizi. In tale contesto sono stati sanzionati tre cittadini extracomunitari sorpresi a bere birra nel parco di villa Tacchi e così pure quattro romeni in Campo Marzo e in piazzale Bologna.A finire in guai seri è stato un, G.M. residente in città, che rischia fino a 8 anni di carcere e una sanzione di oltre 6 mila euro. L’uomo, fermato per un controllo in sella a uno scooter Yamaha, è apparso alterato dal consumo di alcol, sottoposto al conseguente accertamento è risultato, superiore al limite consentito di 0,5. Non è tutto perché il nordafricanola patente, perché; e un documento di proprietà del mezzo,G.M. è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per ricettazione: rischiae sanzioni di 516 euro per ricettazione, 532 euro per guida in stato di ebbrezza e di 5 mila euro per guida senza patente. Lo scooter è stato sequestrato.