Padre e figlia appesi a un vecchio chiodo in cordata, alpinista cade per 20 metri

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Nel primo sabato caldo del 2019 doppio intervento in contemporanea del Soccorso alpino di Schio sulper soccorrere undopo unadi unae recuperaredopo avereIl primo intervento sulla via Super Mario alla Torre dell’Emmele sul monte Cornetto, dove un alpinista, da primo di cordata, era volato per una ventina di metri in un punto strapiombante per sbattere al suolo e riportare probabili traumi alla scapola, al bacino e a una caviglia. L’elicottero di Trento ha imbarcato sei soccorritori e li ha trasportati sulla cima del monte Cornetto. La squadra si è portata sulla verticale e si è calata fino a raggiungere l’uomo, mentre nel frattempo l’eliambulanza ha caricato a bordo altri due soccorritori per sbarcarli in vetta al Campanile di Val Fontana d’oro per il secondo intervento. Per l’infortunato l’elicottero ha calato medico e tecnico di elisoccorso che, assieme ai sei soccorritori, lo hanno stabilizzato e caricato in barella, per recuperarlo con un verricello di 60 metri e accompagnarlo all’ospedale di Trento. La squadra è poi scesa a valle con i due compagni dello scalatore.Nel rientro dopo avere salito la via Padovan sul Campanile di Val Fontana d’oro invece un padre e una figlia didopo avere sbagliato la seconda calata in doppia sono rimasti bloccati su un terrazzino, assicurati a un vecchio chiodo. I due soccorritori sbarcati sulla guglia sono scesi con 100 metri di corda dalla coppia e assieme hanno proseguito la calata fino alla base per poi tornare dal sentiero alle macchine.