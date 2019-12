Boscaiolo taglia un albero e viene travolto, è grave

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO TERME -nella tarda mattinata di oggi all'interno di un bosco in Contrada Caile, nel comune di Recoaro Terme. Attorno alle 11.30 il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno è stato allertato dalla centrale operativa del 118 per un eventuale supporto all'ambulanza diretta nel luogo di unSecondo quanto poi emerso ricostruendo l'episodio, un, F.B., 67 anni, residente a Valdagno, durante il taglio delle piante, è rimastoda lui stesso tagliato. Un amico che era con lui lo ha liberato dal peso dei rami assieme a un'altra persona, in attesa dell'arrivo dei sanitari che hanno prestato le prime cure sul posto al ferito. Dopo essere stato imbarellato, anche con l'aiuto dei soccorritori che hanno collaborato nella fase finale dell'intervento, lo hanno condotto sulla strada, dove poi con la stessa ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Valdagno.Il 67enne è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita: al momento dei soccorsi lamentava forti dolori al bacino e alla schiena e nell'incidente avrebbe riportato la frattura di una gamba.