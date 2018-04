Frontale contro furgone: neonato seduto dietro si salva, grave il papà

di Luca Pozza

PIANEZZE - Unè rimasto coinvolto oggi pomeriggio in unavvenuto a Pianezze, in via Lorenzon. Secondo i primi rilievi dei vigili dell’Unione Marosticense, per cause in corso di accertamento in un tratto rettilineo si sono scontrate frontalmente un furgone, condotto da unresidente a Mason Vicentino e una Opel Astra, guidata da un uomo diche aveva con lui, seduto sul seggiolino nel vano posteriore, il figlioletto.Nell'incidente ad avere la peggio è stata la vettura, che ha riportato seri danni, ma per fortuna, anche se è stato trasportato in ospedale per accertamenti, che hanno escluso problemi.del papà, ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa. Lievi ferite per l'autista del furgone, a sua volta trasportato al San Bassiano in ambulanza.